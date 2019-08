Bus gerät in Wiesenfeld in Brand: 20.000 Euro Schaden

Auf der Staatsstraße 2435 geriet zwischen Karlburg und Wiesenfeld am Dienstag gegen 15:20 Uhr aufgrund eines techn. Defektes an einem Kraftomnibus der Motorraum in Brand. Das Fahrzeug wurde von den alarmierten Helfern der Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Ortschaften, welche mit insgesamt 50 Helfern anrückten, gelöscht. Die Staatsstraße musste an der Brandstelle Höhe Abzweig Rohrbach ca. eine Stunde lang gesperrt werden. An dem Bus entstand ein Schaden in Höhe von ca. 20000.- Euro.

Leichtkraftrad übersehen

Eußenheim. Am Dienstag bog gegen 08:35 Uhr eine 59-jährige Autofahrerin in Eußenheim von der Kellereigasse in die Hauptstraße ein und übersah dabei einen 69-jährigen Mann, welcher mit einem Kleinkraftrad auf der Hauptstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Mann rutsche durch den Anstoß über die Motorhaube des Pkw, wurde aber glücklicherweise nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1300. Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Rettersbach. Ein 44-jähriger Mann kam am Dienstag gegen 08:10 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Rettersbach und der Staatsstraße 2435 Wiesenfeld/Steinfeld in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Der Pkw stieß gegen einen Baum und wurde durch den Anstoß wieder auf die Fahrbahn zurück geschleudert. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 17000.- Euro.

Lackkratzer am Pkw

Karlstadt. Am Dienstag wurde zwischen 12:00 und 12:30 Uhr ein auf dem Parkplatz einer Drogerie an der Würzburger Str. abgestellter blauer Skoda Fabia durch zwei Lackkratzer an der Heckklappe und der linken hinteren Tür beschädigt.

Zellingen. In der Gartenstraße in Zellingen wurde am Dienstag zwischen 13:00 und 14:30 Uhr ein dort geparkter Mitsubishi Outlander an beiden Türen der Beifahrerseite zerkratzt.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu den Sachbeschädigungen unter Tel.: 09353/97410.

Polizei Karlstadt