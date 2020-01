Burgsinn: Einbruch in Feldscheune

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen wurde auf einem Grundstück, welches am Radweg Richtung Fellen liegt, eine Feldscheune aufgebrochen. Aus der Scheune wurden zwei alte Autobatterien, ein gefüllter Benzinkanister, ein Radio sowie ein etwa 40 Jahre altes Kleinkraftrad entwendet. Der Beuteschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Wildunfälle

Fellen-Wohnrod. Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich auf der Kreisstraße MSP 18 ein Wildunfall. Eine 26-jährige Autofahrerin erfasste auf der Strecke von Fellen in Richtung Rengersbrunn ein Wildschwein, welches die Straße kreuzte. Am Pkw entstand erheblicher Schaden. Der Jagdpächter wurde zur Nachsuche verständigt.

Gemünden-Langenprozelten. Ebenfalls am frühen Sonntagmorgen befuhr eine 19-jährige Autofahrerin die Kreisstraße MSP 19 von Ruppertshütten kommend in Richtung B 26. Dabei querte ein Reh die Fahrbahn und wurde von ihrem Auto der Marke Seat erfasst und getötet. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 50,- Euro.

Karsbach. Auf der B27 von Hammelburg kommend in Richtung Weyersfeld ereignete sich am Samstagabend ein Wildunfall mit einem Fuchs. Am Pkw Audi des 38-jährigen Fahrzeugführers entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt etwa 2.000,- Euro.

Straßenlampe beschädigt

Gemünden-Adelsberg. Wie erst jetzt angezeigt, wurde bereits Anfang Januar in der Adolphsbühlstraße eine Straßenlampe beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Polizeistation Gemünden/xere