Burgsinn: E-Bike-Fahrer stürzt und verletzt sich

Am Montagmittag, gegen 14.30 Uhr, befuhr ein 80-jähriger mit seinem E-Bike die Fellener Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Dabei wurde er von einem Sprinter überholt. Der 26-jährige Fahrer des Sprinters bog auf Höhe der Abzweigung Altenburgstraße knapp vor dem Radfahrer ab. Der 80-Jährige musste deshalb vom Rad abspringen um einen Zusammenstoß mit dem Sprinter zu vermeiden. Er erlitt hierdurch eine Schürfwunde an der Hand. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge ist es nicht gekommen.

Schaufensterscheiben in Gemünden eingeworfen

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart Am Montagnachmittag wurden zwei Jugendliche dabei beobachtet, wie sie zwei Schaufensterscheiben des leerstehenden ehemaligen Deichmann-Gebäudes einwarfen. Die Jugendlichen flüchteten anschließend.

Schrott-Fahrräder in Gemünden gefunden

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart Am Montag wurden im Bereich der Sinnbrücke zwischen der Häfnergasse und der Klinikstraße zwei Fahrräder aufgefunden. Es handelt sich hierbei um zwei uralte Räder mit vermutlich nur noch Schrottwert. Der Bauhof wurde zur Abholung verständigt.

