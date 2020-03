Ein grauer Audi ist auf dem Parkplatz einer Drogerie, "Am Stadtweg", am Dienstag, zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr, beschädigt worden. Am linken hinteren Kotflügel entstanden hierbei eine Delle und Kratzspuren. Der Verursacher ist davongefahren, ohne den Sachschaden in Höhe von etwa 200,- EUR zu melden.

stru/ Quelle: Polizei Miltenberg