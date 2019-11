Bürgstadt: Hund angefahren

Am Sonntag um 17.15 Uhr, fuhr eine 30-jährige mit ihrem Opel vom Kreisverkehr Bürgstadt kommend in Richtung Tunnel. Kurz nach der Auffahrt von Freudenberg kommend lief plötzlich ein herrenloser Hund auf die Fahrbahn und wurde von dem Opel erfasst. Dabei wurde der Hund an den Hinterläufen verletzt und deshalb in eine Tierarztpraxis verbracht. Der Opel selber wurde soweit beschädigt, dass er nicht fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Feuerwehr Bürgstadt war zur Verkehrsregelung und Fahrbahnreinigung eingesetzt. Die Fahrbahn war für etwa eine Stunde nur einseitig befahrbar. Der Sachschaden am Opel beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Polizeiinspektion Miltenberg