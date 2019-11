Bürgstadt: Auto rammt geparkten BMW und fährt davon

In der Krummgasse wurde in der Zeit zwischen Sonntag, 10.11.2019, 16.00 Uhr und Montag, 17.10 Uhr, ein geparkter BMW angefahren und an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Es konnte grauer Lackabrieb bei der Unfallaufnahme festgestellt werden. Der unbekannte Verursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Sachdienliche Hinweise zur Ermittlung des Unfallflüchtigen nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg jederzeit entgegen.

kev/Polizei Miltenberg