Bude auf dem Alzenauer Weihnachtsmarkt aufgebrochen

Dort konnte der Täter kein Geld in der Kasse auffinden. Es entstand ein Sachschaden von circa 50 Euro.

Beim Einparken Opel beschädigt

Alzenau. Ein Unfallschaden von circa 3000 Euro entstand am Samstag gegen 19.30 Uhr an einem Pkw Opel in der Straße "Am Spital". Beim Rückwärts-Einparken übersah der 71-jährige Fahrer eines Land Rover den Opel und beschädigte hierbei die Stoßstange.

Alkoholgeruch bei Fahrerin festgestellt

Kahl . Während einer Verkehrskontrolle am Samstag gegen 23 Uhr in der Krotzenburger Straße, fiel bei der 41-jährigen Fahrerin Alkoholgeruch auf. Einen freiwilligen Alkoholtest schaffte die Dame nicht, so dass zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet wurde. Den Opel musste die Fahrerin anschließend stehen lassen.

Fahrzeug versucht aufzubrechen

Geiselbach, Lkr. Aschaffenburg. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Straße „Im Jägersacker“ ein geparkter Pkw Opel versucht aufzubrechen. Der Täter gelang jedoch nicht ins Innere des Fahrzeugs. Es entstand ein Sachschaden am Türschloss der Fahrertüre von circa 100 Euro.

Polizei Alzenau/mkl