Buchen: Falscher Polizeibeamter hält Auto an

Der Jugendliche war gegen 17.30 Uhr mit seinem Moped auf der Hettinger Straße unterwegs, als er von dem Fahrer eines schwarzen Opel Insignia mit Frankfurter Kennzeichen angehalten wurde. Der Fahrer gab sich als Polizist in Zivil aus, montierte ein Blaulicht auf dem Dach seines Fahrzeugs und forderte den jungen Mann auf seinen Führerschein zu zeigen. Der Unbekannte fotografierte das Kennzeichen und den Führerschein und fuhr dann davon, nachdem er dem 16-Jährigen eine Anzeige in Aussicht gestellt hatte. Wer Hinweise zu dem vermeintlichen Polizeibeamten geben kann oder den Opel gesehen hat, wird gebeten sich bei dem Polizeirevier Buchen, Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

Mosbach-Neckarelz: Falscher Alarm in Mosbacher Bank

Vermutlich aus Versehen löste am Montagmorgen ein Mitarbeiter einer Bankfiliale in Mosbach-Neckarelz den Überfallalarm aus. Die Folge war ein Polizeieinsatz mit sechs eingesetzten Streifen in der Heidelberger Straße. Glücklicherweise konnte schnell Entwarnung gegeben werden und der Einsatz stellte sich als Fehlalarm heraus.

Mosbach: Eine Leichtverletzte nach Abkommen von der Fahrbahn

Leicht verletzt wurde eine 20-Jährige als sie am Montagmittag auf der Bundesstraße zwischen Mosbach und Elztal-Neckarburken mit ihrem Dacia von der Fahrbahn abkam. Die Dacia-Fahrerin bekam gegen 12 Uhr vermutlich ein Insekt in ihr Auge und verlor deshalb die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam auf Höhe der Einmündung in Richtung Mosbach-Lohrbach von der Straße ab und stieß gegen einen Leitpfosten und eine Begrenzungswand. Durch den Unfall erlitt die junge Frau leichte Verletzungen, die im Krankenhaus versorgt wurden. Der Dacia war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 4.000 Euro.

stru/ Quelle: Polizei Heilbronn