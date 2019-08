Brückenspringer in Marktheidenfeld

Die verständigte Streife konnte auf der Hafenlohrer Seite insgesamt acht junge Männer antreffen, welche mit ihren Schlauchbooten eine Bootstour unternahmen. Zwei der Männer, 23 und 24 Jahre alt, gaben zu, von der Mainbrücke gesprungen zu sein. Diese erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Pkw beim Überholen gestreift

Birkenfeld, Lkr. Main-Spessart

Am Freitag, 14.05 Uhr, überholte in der Scheidengasse eine 63-jährige Pkw-Fahrerin einen Fiat Doblo, da dessen Fahrer recht langsam fuhr und nach rechts blinkte. Beim Überholen streifte sie diesen. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 3000 Euro.

Mofafahrer muss bremsen und stürzt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart

Eine 49-jährige Fahrerin eines VW Golf befuhr am Freitag, 14.45 Uhr, die Friedenstraße von der Baumhofstraße kommend in Richtung Ludwigstraße. Kurz vor der Kreuzung bog sie nach links in einen Parkplatz am alten Festplatz ab. Dabei unterschätzte sie die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden Mofafahrers. Um eine Kollision zu vermeiden bremste der 42-jährige Mofafahrer stark ab und stürzte dabei, wobei er sich leicht verletzte. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.

Katzenfutter entwendet

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart

In einem Drogeriemarkt in der Lengfurter Straße wurde am Freitag, 17.22 Uhr, eine 71-jährige Frau dabei beobachtet, wie sie vier Päckchen Katzenfutter im Gesamtwert von 2 Euro mitnahm, ohne diese zu bezahlen. Die Frau wurde wegen Diebstahls geringwertiger Sachen angezeigt.

Kleinunfall beim Einparken

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart

Beim Einparken auf dem Parkplatz am Mainkai streifte am Freitag, 20.40 Uhr, ein 45-jähriger Pkw-Fahrer einen daneben geparkten Pkw. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden von ca. 500 Euro.

Trunkenheitsfahrt verhütet und Einhandmesser aufgefunden

Hasloch, Lkr. Main-Spessart

Am Freitag, 21.35 Uhr, fiel einer Streife in der Faulbacher Straße ein Mann auf, welcher gerade zu einem abgestellten Kleinkraftrad lief. Als dieser die Streife erblickte, drehte er wieder um und setzte sich in die dortige Bushaltestelle. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem 49-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Alko-Test ergab einen Wert von 1,08 Promille, weshalb der Fahrzeugschlüssel zur Verhütung einer Trunkenheitsfahrt sichergestellt wurde. Ferner hatte der Mann ein Einhandmesser in der Hosentasche, welches ebenfalls sichergestellt wurde. Da das Mitführen eines solchen Messers nicht erlaubt ist, muss er sich nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetzt verantworten.

Trunkenheitsfahrt mit 1,14 Promille

Marktheidenfeld, OT Michelrieth, Lkr. Main-Spessart

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Freitag, 22.05 Uhr, im Baumgartshofweg ein VW Crafter angehalten. Bei dem 48-jährigen Fahrer wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,00 Promille, weshalb der Man mit zur Dienststelle genommen wurde. Da ein hier durchgeführter zweiter Test einen Wert von 1,14 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

19-Jähriger randaliert angetrunken auf Homburger Weinfest

Homburg, Lkr. Main-Spessart

Am Samstag kurz nach Mitternacht randalierte ein 19-Jähriger in angetrunkenem Zustand auf dem Homburger Weinfest herum. Er setzte sich dann auf eine Mauer am Ausgang des Schlossplatzes und pöbelte nach Hause gehende Gäste an. Er schrie herum und warf sich auf die Straße. Nachdem er versuchte, gegen zwei Passanten handgreiflich zu werden, wurde er von den zwischenzeitlich eintreffenden Polizeibeamten des Platzes verwiesen. Auch gegenüber den Beamten war er uneinsichtig und schrie weiter herum. Dem Platzverweis kam er nur widerwillig nach.

Rollerfahrer beim Bremsen gestürzt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart

Am Samstag, 11.20 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Mann mit seinem 125er-Roller die Verlängerung der Ludwigstraße (Firmenparkplatz) bergabwärts. Kurz vor der Einmündung in den Äußeren Ring kam er beim Bremsen auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen und stürzte. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Er wurde vom BRK in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Roller entstand nur geringer Sachschaden.

Versuchter Enkeltrick

Schollbrunn, Lkr. Main-Spessart

Eine 78-jährige Frau erhielt am Freitag, 11.58 Uhr, einen Anruf mit unterdrückter Telefonnummer, welcher einem versuchten Betrug mittels Enkeltrick zugeordnet wird. Der Anrufer meldete sich mit „Hallo kennst Du mich, ich bin Dein Urenkel“. Weiter meinte der Anrufer zu ihr, dass sie ihn vielleicht nicht erkenne, da seine Stimme so verkratzt sei. Da die Angerufene den Trick durchschaute, kam es zu keinen Forderungen seitens des Anrufers und das Gespräch wurde beendet.

Entleerte Pakete aufgefunden

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart

Einer Verkehrsteilnehmerin meldete am Samstag, 14.40 Uhr, mehrere verdächtige und offenbar entleerte Pakete am Parkplatz zwischen Kreuzwertheim und Hasloch. Vor Ort konnte durch die Streife insgesamt vier von einer gleichen Firma versandte Pakete vorgefunden werden, welche an verschiedene Anschriften adressiert waren. Die Pakete waren offenbar entleert und danach auf dem Parkplatz entsorgt worden.

Die Polizei fragt : Wer kann Angaben zum Ablegen der Kartons machen (hat jemand das Ablegen beobachtet, seit wann lagen diese schon dort am Parkplatz)?

Trunkenheitsfahrt

Esselbach, Lkr. Main-Spessart

Aufgrund einer Mitteilung eines Verkehrsteilnehmers über einen „Schlangenlinienfahrer“ konnte eine Streife diesen im Ortsgebiet kontrollieren. Der 71-jährige Fahrer stand erkennbar deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Alko-Test war nicht möglich. Der Mann musste mit zur Dienststelle, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde vorläufig sichergestellt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Polizei Marktheidenfeld/mkl