Briefmarken im Wert von 280 Euro in Kreuzwertheim gestohlen

Gegen 11.30 Uhr wurde eine Verkäuferin in einem Verbrauchermarkt von einem männlichen Kunden in ein Gespräch verwickelt. Die Verkäuferin ist in dem Geschäft auch für den Postbereich zuständig und war gerade damit beschäftigt, die Briefmarken in dem Post-Stand aufzufüllen. Mit dem Mann (südländischer Typ), der nur gebrochen Deutsch sprach, begab sie sich kurz zu den Zeitschriften. Einige Minuten später, nachdem der Mann den Laden verlassen hatte, bemerkte sie, dass 35 Briefmarkenbriefchen a 10 x 0,80 € fehlten. Zuvor hatte sie noch beobachtet, wie der Mann, der sie angesprochen hatte, sich mit einem anderen männlichen Kunden unterhalten hatte. Es liegt nun der Verdacht nahe, dass dieser zweite Kunde den Moment der Ablenkung nutzte, über den Tresen hinweg in die Schublade der Briefmarken griff und die 35 Briefchen entwendete.

Beschreibung der Männer:

1) Südländischer Typ, etwa 180 cm groß, etwa 30 Jahre alt, trug Jeans und dunkles Shirt

2) Hellhäutig, etwa 180 cm groß, etwa 30 Jahre alt, hatte dunklen Rucksack bei sich

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Polizei Marktheidenfeld/ienc