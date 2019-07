Brennender VW Golf in Burgsinn

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart Am Donnerstagabend gegen 18.00 Uhr geriet ein vor einem Anwesen in der Adolf-Bayer-Straße geparkter VW Golf in Brand. Der Brand, der vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde, konnte vom Eigentümer selbst gelöscht werden. An dem älteren Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Geldbörse verloren - Ehrliche Finderin in gemünden gab ihn bei der Polizei ab.

Gemünden am Main Am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr hat eine 48-jährige Frau am Bahnhof in Gemünden einen Geldbeutel mit einem größeren Bargeldbetrag gefunden. Die ehrliche Finderin gab diesen bei der Polizei ab. Der Eigentümer konnte zwischenzeitlich verständigt werden.

Ebay-Betrug

Gemünden am Main Bereits Mitte Mai kaufte ein 47-jähriger Mann über Ebay-Kleinanzeigen ein Trennnetz für einen Pkw im Wert von 45,- Euro. Obwohl er die Ware gleich bezahlt hatte, wurde bislang nichts geliefert. Er erstattete deshalb Anzeige wegen Warenbetrug gegen den 45-jährigen Verkäufer.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden