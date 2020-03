Hoher Sachschaden ist am Mittwochmorgen bei einem Brand in der Aschaffenburger Stadtgärtnerei in der Großostheimer Straße entstanden. Gegen 7 Uhr hatten Mitarbeiter des Gartenamtes Rauchentwicklung in einem Nebengebäude bemerkt, in welchem die Schreinerei des Gartenamtes untergebracht ist.

Als die Feuerwehr eintraf, drohte das Feuer auf dem Dachstuhl überzugreifen. Daraufhin wurden weitere Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr nachalarmiert. Schnell konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Um letzte Glutnester zu öffnen musste die Feuerwehr Isolierung im Dachstuhl demontieren. Auch das Dachbereich wurde mit Drehleiter nachkontrolliert.

Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Zehntausend Euro summieren. Bezüglich der Brandursache hat die Kripo Aschaffenburg die Ermittlung aufgenommen.

Ralf Hettler