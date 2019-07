Brand in Klingenberger Wohnhaus

Gegen 8 Uhr am Morgen wurde die Feuerwehr Klingenberg zu einem Brand in die Hauptstraße alarmiert, starke Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus, so die Information.

Feuerwehrleute unter Atemschutz gingen in das Haus und konnten den Brand im ersten Stock des Gebäudes rasch löschen. Anschließend musste die Feuerwehr das stark verrauchte Haus belüften.

Als Ursache für das Feuer vermutet die Polizei nach ersten Erkenntnissen einen Herd, der nicht ausgeschaltet war.

rah