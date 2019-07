Brand in Altkleidercontainer in Ruppertshütten

Deren Einsatzkräfte brachen die Fronttür des Containers auf, um den schwelenden Brand im Inneren ablöschen zu können.

Die Brandursache ließ sich nicht ermitteln. Der Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Lohr a.Main erbittet Hinweise zur Aufklärung des Vorfalles unter Tel. 09352/8741-0.

Lohr: Ruhestörung mit Folgen

Am Mittwochmorgen, kurz vor 5 Uhr, erreichte die Polizei der Hilferuf einer entnervten Dame aus einem Lohrer Ortsteil. Die beklagte sich über laute Musik in der Nachbarschaft. Eine Streifenbesatzung rückte an, um für Abhilfe zu sorgen. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 24-jährige Verursacher mit 1,04 Promille alkoholisiert war. Allerdings hatte der junge Mann die richterliche Weisung sich vom Alkohol fern zu halten. Die Missachtung der Vorgabe hat ein Strafverfahren zur Folge.

Polizei Lohr/ienc