Brand auf dem Mosbacher Weihnachtsmarkt

Bei Eintreffen der Polizei war der Brand bereits durch einen Feuerwehrmann, welcher sich privat auf dem Weihnachtsmarkt befand, gelöscht.

Der 36-jährige Besitzer der Weihnachtshütte hatte eine Gasflasche gewechselt. Hierbei geriet ausströmendes Gas in Brand und es entstand eine Stichflamme, wodurch der 36-Jährige leicht verletzt und verschieden Teile des Inventars der Hütte in Brand gesetzt wurden. In der Bude entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro.

Die Feuerwehr Mosbach war mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort. Der Stand bleibt, nach Angaben des Besitzers, für den heutigen Tag geschlossen.

Mosbach: Mit falschem Personalausweis auf Diebestour

Am Montagnachmittag fiel einem Ladendetektiv in einem großen Discounter in Mosbach-Neckarelz eine 15-Jährige auf. Die Jugendliche versteckte laut dem Detektiv Waren in Wert von knapp 100 Euro in ihrer Handtasche und wollte anschließend ohne zu bezahlen den Discounter verlassen. Sie wurde festgehalten, bis die hinzugerufene Polizei eintraf.

Die Beamten konnten bei ihren Ermittlungen feststellen, dass sich die 15-Jährige mit einem falschen Personalausweis auswies und zudem von einem Jugendheim als abgängig gemeldet

wurde. Sie wurde deshalb vorerst in Gewahrsam genommen. Woher sie den Personalausweis hatte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

vd/Polizei Heilbronn