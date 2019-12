Böller löst Streit unter Nachbarn in Neustadt aus

Gestern, Sonntag, 29.12.2019, wurde angezeigt, dass es am Samstag, 28.12.2019, um 15.00 Uhr, zu einer Streitigkeit in der Halbmondstraße in Erlach kam. Ein 32-jährigerhatte einen Feuerwerksköper gezündet worauf sich der 31-jährige Nachbar beschwerte. Im Laufe der Auseinandersetzung kam es dann zur Beleidigung.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass das Abbrennen von Feuerwerkskörpern nur am 31.12. und am 01.01. zulässig ist. Außerhalb dieser Zeiten stellt das Abbrennen in der Regel einen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz dar.

Fake-Shop im Internet - Polizei ermittelt

Neuendorf, Lkrs. Main-Spessart Am 23.12.2019 bestellte ein 56-jähriger Mann in einem Internetshop aus Berlin eine Spiegelreflexkamera im Wert von 610,99 Euro. Nachdem der Mann eine Bestellbestätigung des Shops erhielt überwies er den Kaufpreis Vorkasse auf das Konto des Shops. Weil er Erstkunde beim Shop war wurde ihm keine andere Bezahlmöglichkeit eingeräumt.

Nachdem der Mann bislang keine Kamera erhielt stellte er Recherchen an und kam zu dem Ergebnis, dass er auf einen Fake-Shop hereingefallen war. In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass Vorauskasse grundsätzlich bedenklich ist. Das trifft insbesondere dann zu wenn sich das Empfängerkonto im Ausland befindet. Im vorliegenden Fall wurde das Geld auf ein spanisches Konto überwiesen. Die Ermittlungen werden geführt.

dc/Meldungen der Polizei Lohr