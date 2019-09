Bodendielen in Frammersbacher Pavillon zersägt

Vermutlich mittels einer Motorsäge wurden die Bodendielen durchtrennt. Dabei wurde auch die Stabilität des Unterstandes beeinträchtigt. Es entstand hier ein Schaden von etwa 500 Euro.

Hinweise auf den Täter nehmen sowohl der Markt Frammersbach, als auch die Polizei in Lohr entgegen.

Zwei Ladendiebe in Partenstein

Partenstein. Auch Lappalien müssen durch die Polizei bearbeitet werden. Eine 72jährige Dame wurde durch einen Ladendetektiven beobachtet, wie diese in einem Einkaufsmarkt in Partenstein eine Bio-Ingwer aus dem Regal nahm und diese dann in ihre Handtasche steckte. Nachdem sie die Ware an der Kasse nicht mitbezahlt hatte wurde sie durch den Detektiven angesprochen. Trotz des geringen Stehlschadens von 62 Cent wurde die Polizei gerufen und der Sachverhalt zur Anzeige gebracht.

Bereits kurz zuvor wurde im selben Markt ein 61-jähriger Mann beobachtet, wie dieser verschiedene Artikel aus den Regalen nahm und in seine Hosentasche steckte. An der Kasse zahlte der Dieb dann lediglich zwei Packungen Haferflocken. Eier, Getränke und Creme wollte er unbemerkt nach draußen bringen. Der aus dem Sinngrund stammende Mann wurde nicht das erste Mal beim Ladendiebstahl erwischt; auch ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

dc/Meldungend er Polizei Lohr