Blumenkübel übersehen: Unfall in Elsenfeld

Eine Obernburgerin hatte hier bei Dunkelheit einen der in der Straße zur Verkehrsberuhigung aufgestellten Betonblumenkübel und eine Warnbake übersehen und war gegen den Kübel gefahren. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralles um einige Meter verschoben. Insgesamt entstand hier bei dem Unfall Sachschaden in höhe von ca. 3000 Euro.

Alkoholisiert bei Niedernberg in Polizeikontrolle geraten

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ist ein Goldbacher am Mittwoch früh gegen 01.35 Uhr in der Großostheimer Straße aus dem Verkehr gezogen worden. Der 27-Jährige fiel hierbei durch Alkoholgeruch auf. Bei der Überprüfung des jungen Mannes ergab der Test am Alcomaten einen Wert von 0,58 Promille.

Den Alkoholsünder erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot sowie ein Bußgeld. Den Heimweg musste der Goldbacher ohne seinen Pkw antreten.

Vorfahrt missachtet: Unfall bei Wörth

Beim Einfahren in den Kreisverkehrsplatz am Bahnübergang nach Klingenberg hat es am Dienstag Abend gekracht. Ein Klingenberger war hier, von Wörth kommend mit seinem Ford in den Kreisel eingefahren und hatte hierbei die Vorfahrt eines Toyotafahrers, der sich bereits im Kreisel befand, missachtet. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreisel miteinander und wurden hierbei erheblich beschädigt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Vorfahrt missachtet: Unfall bei Elsenfeld

An der Einmündung der Kleinwallstädter Straße in die Ortsumgehung Elsenfeld hat es am Dienstag Abend gegen 19.30 Uhr gekracht. Eine Kleinwallstädterin war hier mit ihrem Opel, von Elsenfeld kommend, Richtung Kleinwallstadt unterwegs. Als sie in die vorfahrtsberechtigte Staatsstraße Richtung Kleinwallstadt nach links abbiegen wollte, übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Pkw BMW, dessen Fahrer auf der Umgehung Richtung Rück unterwegs war. Beider Pkw kollidierten im Einmündungsbereich und wurden erheblich beschädigt, der angerichtet Sachschaden beläuft sich auf ca. 7000 Euro. Der verunfallte Opel Zafira der Unfallverursacherin musste von einem Abschleppdienst geborgen werden, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Beim Auffahren auf die B 469 geschleudert

Ein Hausener ist am Dienstag Abend gegen 19.50 Uhr beim Auffahren auf die B 469 mit seinem Pkw Audi verunfallt.

Der junge Mann wollte, von der Mainbrücke kommend, in Richtung Miltenberg auf die B 469 auffahren. In der abschüssigen Rechtskurve der Auffahrt kam der Audi des jungen Mannes wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen und schlidderte über den Standstreifen und beide Fahrspuren in die Mittelleitplanke der B 469. Glücklicherweise herrschte zur Unfallzeit nur wenig Verkehr, so dass durch das schleudernde Fahrzeug keine weiteren Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Durch den Pkw wurden vier Leitplankenfelder beschädigt, der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 3000 Euro.

Motorroller in Erlenbach beschädigt

Unbekannte haben übers Wochenende einen roller, der auf dem Abstellplatz für motorisierte Zweiräder am Erlenbacher Bahnhof abgestellt war, demoliert und Teile der Verkleidung weggerissen. Die Verkleidung und ein am Roller befestigter Helm wurden entwendet.

Als der Besitzer des Rollers am Sonntag Vormittag wieder nach Hause fahren wollte, fand er seinen Motorroller stark demoliert an.

Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

