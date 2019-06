Blaues Pedelec am Kirchplatz Groß-Zimmern gestohlen

Das etwa 3000 Euro teure Fahrrad befand sich in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 21.30 Uhr am Kirchplatz in der Kettelerstraße. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter das Zweirad weggetragen haben müssen. Die Polizei in Dieburg sucht Zeugen, die diese Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrrads geben können. Auch wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtung gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 bei den Beamten der Polizeistation Dieburg zu melden.

ves/Meldung der Polizei Südhessen