Blankenbach: Honda stößt gegen Reh

Blankenbach. Bei einem Wildunfall auf der Staatsstraße 2305 entstand am frühen Donnerstag ein Schaden von 3.000 Euro. Um 01.15 Uhr war ein Honda-Fahrer, der von Blankenbach in Richtung Schöllkrippen fuhr, mit einem Reh zusammengestoßen. Der Pkw wurde auf der kompletten linken Seite beschädigt.

Fahrerflucht

Karlstein-Großwelzheim. Eine Peugeot-Fahrerin, die auf dem Kahler Stadtweg fuhr, erfasste am Mittwochmorgen um 7.00 Uhr ein Reh. Der Pkw wurde bei dem Zusammenstoß im Frontbereich beschädigt (1.000 Euro). Außenspiegel abgefahren Mömbris-Brücken, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstagnachmittag musste ein Pkw-Besitzer feststellen, dass sein der linke Außenspiegel an seinem Fahrzeug abgefahren worden war. Sein Pkw der Marke Mitsubishi war zwischen 15.00 und 17.45 Uhr in der Hemsbacher Straße abgestellt. Der Verursacher war geflüchtete, ohne sich um den Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern.

Schaden am Kotflügel

Alzenau-Albstadt. Zwischen Sonntag und Freitag letzter Woche wurde ein VW Golf, der in der Straße Am Apfelgraben abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der flüchtige Verursacher hinterließ an dem Golf einen Schaden am hinteren linken Kotflügel (500 Euro). Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

kev/Polizei Alzenau