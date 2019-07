Blankenbach: Auto-Fahrer wird bewusstlos und fährt in Gartenzaun

Während der Fahrt verlor der aus dem Landkreis Aschaffenburg stammende Fahrer das Bewusstsein, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gartenzaun. Durch die alarmierten Rettungskräfte konnte der Fahrer stabilisiert werden und in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Auf dem Beifahrersitz befand sich die Ehefrau, diese blieb glücklicherweise unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von circa 1100 Euro. Die Feuerwehr Blankenbach sicherte die Unfallstelle ab.

Rollerfahrer stürzt: Krombach

Auf dem Ortsverbindungsweg von Königshofen Richtung Krombach kam, am Montagnachmittag, ein 69-Jähriger aus dem Landkreis Aschaffenburg mit seinem Roller aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Er wurde in der angrenzenden Böschung durch Passanten aufgefunden. Bei dem Sturz erlitt er schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Da der Fahrer nach Alkohol roch, wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Es entstand kein Sachschaden.

Haschisch aufgefunden: Schöllkrippen

Am Montagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Alzenau einen Jugendlichen aus dem Landkreis Aschaffenburg und konnten hierbei eine geringe Menge Haschisch sicherstellen. Die Beamten verhinderten, dass der Beschuldigte sein Betäubungsmittel in den Gully werfen konnte.

Polizei Alzenau/ienc