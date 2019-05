Birkenfeld: Schwer verletzt nach Sturz vom Leichtkraftrad

Aus bislang unbekannter Ursache wurde die Maschine gegen ein, im dortigen Bereich ordnungsgemäß geparktes, Auto gesteuert. Hierbei verletzten sich die beiden Personen schwer und mussten zur medizinischen Versorgung sofort in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Auch der Umstand, welcher der Beiden das nicht zugelassene und unversicherte Leichtkraftrad zum Unfallzeitpunkt führte und wer auf dem Sozius Platz nahm, ist noch ungeklärt und Teil der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen aktuell nicht vor, auch ein Sachverständiger wurde zur Klärung des Unfallsachverhaltes hinzugezogen. Weiterhin wurden 2 Falt-Pylonen, die zur Sicherung der Unfallstelle aufgestellt wurden, während der Unfallaufnahme entwendet. Hinweise zum Unfallgeschehen oder auf die unbekannten Diebe der Pylonen erbittet die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Telefonnummer 09391/9841-0.

Weinwandertag in Erlenbach gesamtheitlich ruhig verlaufen: Erlenbach

Ohne größere Sicherheitsstörungen verlief am Donnerstag der Weinwandertag in Erlenbach. Ein 20-jähriger junger Mann brannte während der Veranstaltung auf dem Fußballplatz in Erlenbach ein Bengalfeuer ab und muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffrecht verantworten. Ein 19-Jähriger hatte deutlich zu viel Alkohol getrunken und konnte kaum mehr eigenständig laufen. Nachdem zu befürchten stand, dass er nicht unverletzt nach Hause kam, musste er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden. Dabei beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten. Ansonsten wurden im Rahmen der für den Anlass obligatorischen Jugendschutzkontrollen Zigaretten und Alkohol bei Minderjährigen Besuchern der Veranstaltung sichergestellt.

Auto verkratzt: Kreuzwertheim

Einem Anwohner der Gemeindedinger Straße wurde zum dritten Mal sein Fahrzeug, Opel Corsa, Farbe grau, am Kotflügel hinten links zerkratzt. Im Nachgang wurde bekannt, dass noch bei zwei weiteren Fahrzeugen im Nahbereich ebenfalls die Autos verkratzt worden. Wer hat Beobachtungen gemacht? Telefonische Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld 09391/9841-0.

Verkehrsunfall: Kreuzwertheim

Beim Rangieren seines Lasters touchierte der 26-jährige Fahrer mit seinem Aufflieger am 30.05.19 gegen 12.30 Uhr einen Laternenmast in Kreuzwertheim in der Brückenstraße. Der Gesamtsachschaden beträgt circa 4.000 Euro.

Polizei Marktheidenfeld/red