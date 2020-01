Am Donnerstag, 2. Januar, fand eine Frau den bewusstlosen Mann gegen 19 Uhr auf der Königsberger Straße in Elsenfeld. Der Mann wurde bei einer Schlägerei verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Auf der Suche nach den Tätern durchsuchten die Beamten eine Stunde später ein Mehrfamilienhaus in Klingenberg. Das Treppenhaus stank nach Marihuana. Deswegen forschten die Ermittler in der betroffenen Wohnung nach. Dort trafen sie auf einen jungen Mann, der zwar nichts mit der Prügelei zu tun hatte, aber unter Haftbefehl stand – und der eine geringe Menge Marihuana und Speed besaß. Die Polizei nahm ihn fest. Die Suche nach Hinweisen auf die Schläger geht weiter. (kick)

Hinweise an die Polizei:

Tel. 06 02 2/ 62 90