Bewaffnet und unter Drogeneinfluss Fahrzeug geführt

Außerdem wurden im Auto des Mannes diverse Messer aufgefunden. Darunter befand sich ein zugriffsbereites Springmesser, dessen Besitz nach dem Waffengesetz verboten ist.

Unfall mit Fahrerflucht

Großheubach: Am Donnerstagnachmittag beobachtete eine Zeugin einen braunen VW Caddy, welcher vom Kloster Engelberg in Richtung Ortsmitte fuhr. Im Kurvenbereich kollidierte der Pkw mit einer Grundstückseinfriedung, sowie einem Verkehrsschild. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte sich der Fahrer vom Unfallort. Zeugen, welchen ein solcher VW Caddy aufgefallen ist, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Miltenberg zu wenden.

Marihuana sichergestellt

Bürgstadt: Am Donnerstagabend geriet bei einer Verkehrskontrolle vor allem der Beifahrer in den Fokus der Beamten, nachdem bei diesem Marihuanageruch wahrgenommen wurde. Eine Durchsuchung führte zur Auffindung eines Joints. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsaufnahme konnten nochmals 12 Gramm Marihuana aufgefunden werden.

Den 18-jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz.

vd/Polizei Miltenberg