Betrunkener wird in Würzburg von Straßenbahn erfasst und verletzt

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Lt. eigenen Angaben hatte der Verletzte zudem Ectasy konsumiert. Beim ihm wurde zudem noch eine geringe Menge Ecstasy aufgefunden. Zur weiteren Behandlung wurde der Verletzte in die Uniklinik verbracht. Dort wurde zudem eine Blutentnahme durchgeführt. Der Straßenbahnfahrer stand unter Schock und konnte seine Fahrt nicht mehr fortsetzen.

Pfefferspray ins Gesicht gesprüht

Würzburg/Innenstadt. Am 22.11.2019 gegen 14:07 Uhr kam es in der Kaiserstraße in Würzburg zu einer Körperverletzung mittels Tierabwehrspray. Zuvor hatten sich zwei Personen mehrfach gestritten. Worauf die einer Person der anderen nun unvermittelt an den Hals packte. Die eine Person zog daraufhin ein Tierabwehrspray und sprühte der anderen Person direkt ins Gesicht, welche dadurch leicht verletzt wurde. Das versprühte Tierabwehrspray gelangte nun in ein nahes Ladengeschäft, was die dort anwesenden Personen zumindest wahrnahmen.

Bedrohung im Lebensmittelmarkt

Würzburg-Heuchelhof. Nach der oben stehenden Körperverletzung kam es am 22.11.2019 gegen 20:00 Uhr in einem Lebensmittelmarkt am Place de Caen nun zu einer verbalen Bedrohung durch eine der an der o.g. Körperverletzung beteiligten Person zum Nachteil einer ebenfalls an der Körperverletzung beteiligten Person. Die ausgesprochenen Drohungen schienen derart eindringlich gewesen zu sein, dass sich die hier Geschädigte aus Angst in den Lebensmittelmarkt flüchtete. Nach Abklärung des Sachverhaltes und der polizeilichen Aufnahme wurde die Geschädigte samt Freund und Familie durch die Streifenwagenbesatzung sicher zu ihrem Auto gebracht.

Auto beschädigt

Würzburg/Innenstadt. In der Sanderstraße konnte am 22.11.2019 gegen 20:20 Uhr durch einen Zeugen festgestellt werden, dass mehrere Personen erst gegen ein Fahrrad traten. Zudem konnte der Zeuge noch einen Schlag vernehmen, während die Personen die Straßenseite wechselten. Danach hätten die Personen eine Kneipe betreten. Vor Ort konnte durch die eingesetzte Streife ein Beschädigter Außenspiegel an einem PKW festgestellt werden. Das angegangene Fahrrad war unbeschädigt. Die Personen konnten in der Kneipe festgestellt werden. Nach den pol. Maßnahmen wurden diese vor Ort wieder entlassen.

