Betrunkener verursacht mehrere Unfälle und flüchtet

Im Anschluss verließ er die Unfallstelle, ohne sich um eine ordnungsgemäße Unfallaufnahme zu kümmern. Kurz darauf verursachte der Skoda-Fahrer einen weiteren Unfall in der Goldbacher Straße. Hier überfuhr er eine Verkehrsinsel samt dem Verkehrsschild und beschädigte dabei seine Fahrzeugfront. Im weiteren Verlauf entfernte sich der Fahrzeugführer Richtung A3.

Eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnte den Unfallflüchtigen letztendlich kurz vor Hösbach antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille, weshalb der 68-Jährige die Polizeibeamten zur Dienststelle begleitete. Hier entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Der Skoda musste abgeschleppt werden.

Die Beschädigungen des VW und des Ford werden noch ermittelt. Der bisher bekannte Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Unfallflucht

Im Zeitraum von Donnerstag, 06:00 Uhr bis Montag, 18:00 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen Mercedes, der im Parkhaus in der Elisenstraße abgestellt war. Nun weist das Fahrzeug einen Streifschaden am linken Fahrzeugheck auf. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Arbeitsmaschine fängt Feuer

Mainaschaff: Am Dienstagmorgen erhitzte sich die Arbeitsmaschine einer Firma in der Industriestraße so stark, dass sich darin befindliche Wollreste entzündeten. Bis zum Eintreffen 15 heraneilender Feuerwehrfahrzeuge aus Mainaschaff und den umliegenden Gemeinden, wurde der Brand durch einen Mitarbeiter gelöscht.

Nachdem keine weitere Brandaktivität festgestellt werden konnte, rückten die Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes ab. Doch schon kurz darauf entzündete sich die Arbeitsmaschine erneut und eine weitere Alarmierung erfolgte. Nun zerlegte die Feuerwehr die Maschine in ihre Einzelteile um die Entstehung eines dritten Brandes durch entflammte Wollstücke zu verhindern. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

vd/Polizei Aschaffenburg