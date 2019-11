Betrunkener verursacht drei Unfälle und flüchtet

Am Montag, gegen 01:20 Uhr, touchierte ein Mercedes einen Toyota, der auf einem Firmenparkplatz in der Fabrikstraße abgestellt war. Der Toyota wurde hierdurch an der Frontstoßstange und am Frontkennzeichen beschädigt. Der Mercedes-Fahrer flüchtete, ohne eine sachgemäße Unfallaufnahme zu ermöglichen. Als er weiter fuhr, beschädigte der Mercedes weitere Warnpfosten auf dem Firmengelände und anschließend einen Leitpfosten auf der Kreisstraße AB 4 in Richtung Bessenbach. Hier war er kurzzeitig von der Fahrbahn abgekommen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Der Mercedes-Fahrer entfernte sich auf die Bundesautobahn A 3 in Richtung Frankfurt. Dort fiel der beschädigte Mercedes einer zivilen Polizeistreife auf. Es erfolgte eine Anhaltung durch uniformierte Kräfte auf der Rastanlage Mainhausen. Die Beamten stellten hierbei Alkohol in der Atemluft des 40-jährigen Fahrers fest. Ein Alkotest ergab einen Wert von etwa 1,8 Promille. Die Weiterfahrt wurde daher unterbunden und der 40-Jährige wurde einem Krankenhaus zugeführt, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Nachdem sein Führerschein sichergestellt wurde, folgte die Entlassung des Mercedes-Fahrers. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrerflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Eigentümer eines Mountainbikes gesucht

Anfang Oktober diesen Jahres, entwendet ein unbekannter Täter ein Fahrrad aus einem Hofraum in der Burchardtstraße. Hierbei handelte es sich um ein Fahrrad der Marke Specialized, Typ Rockhopper XL in blau-gelber Farbe. Kurze Zeit darauf wurde ein solches Fahrrad in einem Internetauktionsportal zum Kauf angeboten. Bei einer anschließenden Überprüfung durch die Polizeiinspektion Aschaffenburg, wurde bei dem Verkäufer ein Fahrrad aufgefunden, dass auf die Beschreibung des gestohlen Rades zutrifft. Leider handelte es sich nicht um das Zweirad des Geschädigten. Da der Verkäufer für das angebotene Fahrrad keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, wurde es sichergestellt. Nun sucht die Polizei Aschaffenburg nach dem rechtmäßigen Besitzer des Fahrrades. Hierbei handelt es sich um ein schwarz-gelbes Fahrrad der Marke Specialized

Hinweise zu dem Eigentümer nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Autoreifen gestohlen

Bessenbach. Ein unbekannter Täter entwendete am Sonntag, in der Zeit von 12.15 Uhr bis 18.45 Uhr, den hinteren rechten Reifen eines Pkw Audi. Das Fahrzeug war Am Sportfeld abgestellt. Dem Geschädigten entstand ein Schaden von circa 100 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Aschaffenburg