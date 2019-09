Betrunkener übersieht Kreisverkehr bei Kahl

Hierbei übersah er den Kreisverkehr an der Autobahnausfahrt und fuhr trotz eines Bremsmanövers auf diesen auf. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 8000 Euro.

Spiegel abgefahren und geflüchtet

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. In der Nacht von Freitag auf Samstag touchierte vermutlich ein Fahrradfahrer den Außenspiegel eines in der Hanauer Straße geparkten Pkw Audi. Der rechte Außenspiegel brach aus der Verankerung. Der Radfahrer entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Unfallschaden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro.

Unfallflüchtige ermittelt

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Ein Zeuge konnte am Samstag gegen 11.00 Uhr beobachten, wie eine Dame auf dem Marktplatz beim Rangieren leicht an einem geparkten Pkw Smart hängen blieb. Die Unfallverursacherin begutachtete den Schaden und entfernte sich von der Unfallstelle. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei, die die Unfallflüchtige somit leicht ermitteln konnte. Der Unfallschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

Bei Kontrolle Marihuana aufgefunden

Kahl a.M., Lkr. Aschaffenburg. Am Samstag gegen 20.45 Uhr wurde bei einer Kontrolle einer 17-jährigen in der Freigerichter Straße eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Die Drogen wurden sichergestellt. Die Jugendliche erwartet eine Strafanzeige.

Polizei Alzenau/mkl