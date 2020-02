Betrunkener schlägt Bistro-Scheibe in Wertheim ein

Der Mann hatte vermutlich zu viel getrunken und machte sich auf den Weg in die Gaststätte in der Eichelgasse. Der Bistrobesitzer wollte jedoch keinen stark alkoholisierten Mann in seinem Lokal haben und verweigerte ihm daher mehrmals den Zutritt. Der Betrunkene entfernte sich darauf von dem Bistro, kam jedoch einige Minuten später wieder zurück und warf die Scheibe des Bistros mit einem Zuckerstreuer ein. Die Folge für den 35-Jährigen ist eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

vd/Polizei Heilbronn