Betrunkener schläft Rausch auf dem Aschaffenburger Bahnhofsvorplatz aus

Volltrunkener schläft auf Bahnhofsvorplatz

Am Sonntag, gegen 18 Uhr, alarmierte die Integrierte Leitstelle eine Polizeistreife, da Passanten einen 27-Jährigen auf dem Boden schlafend in der Ludwigstraße vorgefunden hatten. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam und nach Bestätigung der Haftfähigkeit durch einen Notarzt wurde er in der Arrestzelle ausgenüchtert. Der Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Farbschmierereien

In der Zeit von Samstag, 20.30 Uhr bis Sonntag, 7 Uhr wurden in der Stadthalle an einer Tür und einem Plakat im Eingangsbereich mehrere Schriftzüge mit einem silberfarbenen Permanentstift angebracht. Der Text hat beleidigenden Inhalt. Sachschaden wird auf circa 2.500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230.

Notrufmissbrauch

Stockstadt. Am frühen Sonntagmorgen, kurz nach 4 Uhr, alarmierte ein 39-Jähriger mittels Notruf Rettungssanitäter, um sich nach Hause fahren zu lassen. Statt des gewünschten „Behördentaxis“ erschien eine Polizeistreife und stellte die Personalien beim stark alkoholisierten Anrufer fest. Der Mann wurde zur Ausnüchterung in Schutzgewahrsam genommen und erhält nun einen Anzeige wegen Missbrauch von Notrufen.

Altmetall-Diebstahl

Großostheim. In der Zeit von Samstag, 16 Uhr bis Sonntag, 12 Uhr zwickten unbekannte Täter den Maschendrahtzaun an einem Betriebsgelände an einer Sandgrube im Ortsteil Ringheim durch und drangen auf das Gelände ein. Von zwei großen Kabeltrommeln wickelten sie circa 200 Meter Starkstrom-Kupferkabel ab und schnitten es in ein Meter lange Stücke zurecht. Später wurde das Material mit einem unbekannten Fahrzeug abtransportiert. Der Schaden beträgt mindestens 5.000 Euro.

Illegale Schuttablagerung

Stockstadt. Eine aufmerksame Zeugin teilte der Polizei am Sonntag, gegen 10 Uhr mit, dass sie nahe der Bundesstraße 26, aus einem Waldweg, zwei Männer mit Körben heraustreten sah. Eine Überprüfung ergab, dass dort etwa 1,5 Quadratmeter Fliesen und Hausputz entsorgt worden war.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg bittet um Mitteilung zu den unbekannten Tätern unter der Telefonnummer 06021/857-2230.

kev/Polizei Aschaffenburg