Von einem entspannten Besuch des Wochenmarktes konnte am Mittwochnachmittag in Wertheim keine Rede sein. Ein Betrunkener verhielt sich aggressiv und belästigte Besucher und Standbetreiber des Marktes. Auch als die Polizei auf dem Marktplatz eintraf konnte der Mann nicht beruhigt werden. Einer zweiten, später hinzugekommenen Streife gelang es ebenfalls nicht deeskalierend auf den 35-Jährigen einzuwirken. Einem Platzverweis kam der Mann auch nicht nach. Er wurde darauf in Gewahrsam genommen. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von rund 1,5 Promille.

Polizeipräsidium Heilbronn