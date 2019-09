Betrunkener ohne Führerschein flieht von Unfallstelle

Er richtete einen Fremdschaden von circa 1.000 Euro an. Im Rahmen der Fahndung konnten sowohl der 34-jährige Fahrer, als auch der geflüchtete Wagen, mittlerweile ohne amtliche Kennzeichen, in der Nähe von der Polizei entdeckt werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab vor Ort einen Wert von fast zwei Promille. Der Mann ist außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt.

Fahren unter Drogeneinfluss

Am frühen Montagmorgen, gegen 00:15 Uhr, wurde ein 18-Jähriger mit einem Pkw VW in der Daimlerstraße von einer Polizeistreife zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei konnten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei ihm feststellen. Deshalb wurde die Weiterfahrt unterbunden und im Klinikum Aschaffenburg von einem Arzt eine Blutentnahme durchgeführt.

Kollision zwischen Fahrrad und Auto

Die Herrenwaldstraße befuhr am Dienstag, gegen 01:15 Uhr, ein 23-Jähriger mit seinem Fahrrad in Richtung Lohmühlstraße. Eigenen Angaben zufolge musste er aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs stark abbremsen und kollidierte anschließend frontal mit einem geparkten Pkw BMW. Ein unbeteiligter Zeuge hingegen konnte kein weiteres beteiligtes Fahrzeug erkennen. Am BMW entstand Sachschaden von circa 3.500 Euro, am Rad 50 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Radfahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein angebotener, freiwilliger Atemalkoholtest wurde verweigert. Deshalb wurde durch die Beamten eine Blutentnahme angeordnet und durch einen Arzt im Krankenhaus entnommen. Der 23-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß Schürfwunden und Prellungen, lehnte eine medizinische Behandlung durch den Rettungsdienst aber ab.

Hilflose Rentnerin

Am Montag, gegen 09:15 Uhr, hörten Nachbarn im Schönbergweg Hilferufe einer Frau. Die eintreffende Polizeistreife konnte eine 84-jährige Rentnerin auf einem Balkon ausmachen, die nach einem Sturz nicht mehr in der Lage war, alleine aufzustehen. Die hinzugerufene Feuerwehr gelangte mittels Leiter zu der unverletzten Seniorin. Nach ihrer „Rettung“ wurde der Oma geraten, künftig einen Schlüssel zu deponieren.

Einbrecher festgenommen

Um 20:30 Uhr, am Montag, beobachtete ein Zeuge zwei männliche Personen innerhalb des städtischen Recyclinghofes am Kompostwerk in der Obernburger Straße, welche sich an einem Container zu schaffen machten. Bis zum Eintreffen der Polizeistreifen flüchteten die Täter und hielten sich auf dem etwa drei Hektar großen angrenzenden Areal versteckt. Nach der Umstellung desselben unter Hinzuziehung starker Unterstützungskräfte konnte ein Diensthund einen 24-Jährigen aufstöbern, welcher festgenommen wurde. Im Nachgang konnte auch der zweite Täter, ein 39-Jähriger, nach einem Hinweis auf einem Bauernhof in Tatortnähe ermittelt und ebenfalls festgenommen werden. Die beiden Männer aus einem südosteuropäischen Staat hatten versucht, aus einem Elektroschrott-Container Material zu entwenden. Außerdem hatten sie mit einer Säge einen abgestellten Schuh-Container geöffnet. Nach der Überprüfung ihrer Identität konnten die beiden Männer aus dem polizeilichen Arrest entlassen werden. Sie werden sich in Kürze wegen des versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls und Hausfriedensbruch vor dem Gericht verantworten müssen. Das Diebesgut hatte einen Wert von circa 100 Euro.

Rauschgiftverstoß

Bei der Kontrolle einer Personengruppe im Bereich der Gickelskerb, Herrenwaldstraße, entdeckte eine Polizeistreife am Montag, gegen 20:30 Uhr, bei einem 16-Jährigen eine geringe Menge Marihuana. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und die Mutter des Schülers vom Sachverhalt informiert.

Betrunkener tritt Autospiegel ab

Dienstagfrüh, gegen 4 Uhr, konnte ein 26-Jähriger in der Webergasse von einer Polizeistreife festgenommen werden, nachdem er an mehreren Pkw die Außenspiegel abgetreten hatte. Der betrunkene Student (Alkotest über zwei Promille) richtete hierbei einen Schaden von mindestens 2.000 Euro an.

Kollision zwischen Pkw und Rettungswagen

Kleinostheim: Am Montag, um 08:10 Uhr, befuhr eine 40-Jährige mit einem Rettungswagen die Aschaffenburger Straße in Richtung Mainaschaff. Aufgrund eines Verletztentransportes ins Klinikum Aschaffenburg hatte sie am Fahrzeug die Sondersignale zugeschaltet. An der Kreuzung zur Saaläckerstraße tastete sich die Rettungssanitäterin mit dem Fahrzeug und der erforderlichen Sorgfalt in den Kreuzungsbereich hinein. Plötzlich kam von links aus der Saaläckerstraße bei Grünlicht ein Pkw Peugeot, der von einem 31-Jährigen gesteuert wurde. Dieser wich dem Rettungswagen aus, so dass er eine Kollision verhindern konnte. Die Fahrerin des Rettungswagens bremste ihrerseits ihr Krankentransport-Fahrzeug voll ab. Hierbei prallte eine 24-jährige Assistentin, die als Notfallsanitäterin im Transportraum bei einem Patienten saß, gegen eine Haltestange zu zog sich hierbei mehrere Schürfwunden und eine Prellung zu.

Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Kleinostheim: Am Montagmorgen musste in der Hanauer Straße die 55-jährige Fahrerin eines Pkw Opel verkehrsbedingt bremsen. Ein 52-Jähriger, der mit seinem Kraftrad BMW hinter dem Opel nachfuhr, verringerte ebenfalls seine Geschwindigkeit. Dies bemerkte eine 27-Jährige, welche mit einem Audi folgte, zu spät und fuhr auf das Motorrad auf. Anschließend wurde das Zweirad auf den Opel geschoben. Bei der Kollision erlitt der Motorradfahrer leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Versorgung ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Gesamtschaden 5.500 Euro.

Sachbeschädigung an einer Schule

Hösbach: In der Zeit von Freitag, 15:30 Uhr bis Montag, 7 Uhr wurden von unbekannten Tätern Tierfäkalien vor dem Eingang einer Schule An der Maas verteilt. Die Reinigung wird mit mehreren hundert Euro zu Buche schlagen.

Hinweise auf die Täter erbittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230.

