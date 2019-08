Betrunkener muss Rausch in Lohrer Haftzelle ausschlafen

Am Freitag wurde die Polizei Lohr gegen 22.20 Uhr telefonisch darüber informiert, dass sich in einer Gaststätte in Frammersbach, Lkr. Main-Spessart, ein betrunkener Mann aufhalten soll, der „Probleme“ machen würde.

Beim Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass die Gaststättenbetreiberin den 26-jährigen Mann aufgrund seiner erkennbaren Alkoholisierung nicht in das Lokal lassen wollte. Bei der polizeilichen Überprüfung konnte sich der Mann kaum noch auf seinen Beinen halten. Da dieser jedoch damit nicht einverstanden war und auch gegenüber den Polizeibeamten aggressiv und uneinsichtig auftrat, wurde er in Gewahrsam genommen und musste die Nacht zur Ausnüchterung in der Haftzelle verbringen.

dc/Meldung der Polizei Lohr