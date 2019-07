Betrunkener flieht mit 220 km/h vor der Polizei

Hier beschleunigte er mit seinem hochmotorisierten Auto bis 220 km/h. Trotzdem konnte der Pkw angehalten werden. Sehr schnell war der Grund der Flucht vor der Polizei klar. Es wurde beim Fahrer massiver Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Der Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und ab sofort muss der Verkehrssünder für eine längere Zeit zu Fuß gehen.

Betäubungsmitteldelikt

Bürgstadt: Bei einer Personenkontrolle einer Jugendgruppe am Freitagabend gegen 22 Uhr am Rollschuhplatz wurde ein Klemmbeutel mit 7 Gramm Amfetamin aufgefunden und sichergestellt. Das Betäubungsmittel konnte einem 19-jährigen jungen Mann zugeordnet werden, den jetzt eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erwartet.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf

Stadtprozelten/Neuenbuch: Vor einem Krankenhausaufenthalt stellte der Halter am 12.07.2019 seinen blauen BMW, X3, im Kirchenweg 2 ab. Als er am 19.07.2019 wieder zu seinem Pkw kam, stellte er mehrere Kratzer im Bereich des hinteren rechten Radlaufes fest. Die Polizei ist auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen, um den Schadensverursacher ausfindig zu machen. Der Schaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Miltenberg: Am Donnerstag den 18.07.2019 in der Zeit von 08 - 16 Uhr wurde ein grauer Pkw, Mercedes-Benz, C-Klasse, der auf einem Parkplatz in der Bürgstädter Straße vor dem Steuerbüro Grimm geparkt war, im Bereich des vorderen rechten Kotflügels beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

