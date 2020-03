Betrunkener fährt in Schlangenlinien durch Miltenberg und verursacht Unfall

Zeugen meldeten der Polizei am Montag, gegen 19.50 Uhr, einen „Schlangenlinien-Fahrer“ in der Mainstraße. Dieser fuhr mit seinem VW auf Mainzer Straße, geriet ständig auf die Gegenfahrspur und bremste ohne Grund stark ab. Der Fahrer bog dann schließlich an der Mainzer Straße nach links in die Hauptstraße und prallte gegen ein Verkehrszeichen und einen Pfosten. Durch die herbeigerufenen Polizeibeamten wurde bei dem 44-jährigen Fahrer starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkotest ergab eine Promille von 2,56, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt werden musste.

Ebenso wurde der Führerschein des Miltenbergers zu den Akten genommen. Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol wird nun gegen den Fahrer ermittelt.

Diebstahl in Gaststätte

Großheubach: Am Samstag wurde in einer Gaststätte, in der Friedensstraße, in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 14Uhr, ein Schlüsselbund mit Kartenmäppchen entwendet. Der Inhalt: Scheckkarte, Führerschein sowie andere persönliche Papiere.

Unfallflucht dank Zeugen geklärt

Miltenberg: Am Montag, kurz vor 16 Uhr, fuhr ein VW-Fahrer in der Ziegelgasse einen geparkten Seat an. Jedoch ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, setzte der zunächst unbekannte Fahrer seine Fahrt fort. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf ca. 600 Euro. Ein Zeuge beobachtete dies und notierte sich das Kennzeichen. Der Rest war reine Routinearbeit für die Polizei, der Fahrer, ein 21-Jähriger aus dem Landkreis, konnte ermittelt werden und muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

Verstoß gegen 0,5 Promille-Grenze

Großheubach: Am Montag, kurz vor 7 Uhr, wurde in der Hofwiese der Fahrer eines Audi kontrolliert. Die Beamten stellten starken Alkoholgeruch bei dem 37-jährigen Fahrer fest, ein gerichtsverwertbarer Alko-Test ergab eine Promille von 0,74.

Da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren 100 Euro einbehalten werden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Vandalen unterwegs

Miltenberg: In einem seit geraumer Zeit unbewohnten Anwesen, in der Setzgasse, beschädigten unbekannte Vandale die Hauseingangstüre, ein Fenster eines angrenzenden Schuppens sowie die Türsprechanlage. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Die Tatzeit kann vom 18.02. – 09.03.2020 eingegrenzt werden.

Feuer nicht rechtzeitig gelöscht – Feuerwehr im Einsatz

Rüdenau: Am Montagnachmittag verbrannte ein 64-Jähriger in der Verlängerung des unteren Ohrnbachweges Reisig. Allerdings verließ er die Örtlichkeit, ohne das Feuer vollständig abzulöschen. Durch die vorhandene Glut entzündete sich diverses Gehölze. Da der bordeigenen dienstlichen Feuerlöscher der herbeigerufenen Polizeibeamten nicht genügte, musste die Freiwillige Feuerwehr Rüdenau zum Löschen hinzugezogen werden. Den Verursacher erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Landesstraf- und Verordnungsgesetz.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg