Betrunkener demoliert Auto bei Großheubach

Der junge Mann sprang auf die Motorhaube eines Audis, versuchte die Türe zu öffnen und trat noch gegen die Fahrertüre. Der junge Mann flüchtete zunächst in Richtung Kleinheubach, wurde von Zeugen verfolgt, die wiederum die Polizei verständigten. Die herbeigerufenen Polizeibeamten konnten dann schließlich den Täter vorläufig festnehmen. Aufgrund seines „Zustandes“ musste er die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Die Höhe des Sachschadens an dem Audi ist noch nicht bekannt.

Auffahrunfall - Person leicht verletzt: Stadtprozelten

Am Montag, kurz nach 12.30 Uhr, musste eine Ford-Fahrerin in der Straße Kleine Steig verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfahrender Ford-Transit-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, es entstand ein Gesamtschaden von circa 750 Euro.

Unfallflucht: Eichenbühl

Ein geparkter Daimler wurde in der Zeit von Sonntag, 22.00 Uhr, bis Montag, 14.00 Uhr, von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer angefahren und an der linken Fahrzeugeseite beschädigt. Der Verursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro.

Radfahrer bei Unfall leicht verletzt: Bürgstadt

Am Montag, gegen 13.30 Uhr, fuhr eine Ford-Fahrerin in den Kreisverkehr ein und übersah einen 71-jährigen Radfahrer. Dieser stürzte und wurde leicht verletzt. Der Sachschaden an dem Auto und an dem Fahrrad beläuft sich auf circa 500 Euro.

Angelrute entwendet: Rüdenau

Aus einem Mehrfamilienhaus in der Winnestraße wurde aus einem Hobbyraum eine Angel der Marke Smoke im Wert von 400 Euro entwendet.

Müll illegal entsorgt: Laudenbach

Zwischen vergangenen Freitag und Montag entsorgte ein bisher Unbekannter Plastik- und Papiermüll in der Grünanlagesammelstelle im Sohlwiesenweg. Wegen eines Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz wird nun ermittelt.

