Betrunkener baut Unfall

Ein Zeuge teilte bei der Polizei in Lohr mit, dass er zwischen Sendelbach und Pflochsbach einen Pkw bemerkt hatte, der in den Straßengraben geraten war. Trotz hohen Schadens an der Leitplanke und auch am Fahrzeug setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Er konnte dann kurze Zeit später von einer Streifenbesatzung angetroffen werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war. Der Führerschein wurde daraufhin an Ort und Stelle sichergestellt. Auf den jungen Mann kommt jetzt eine Strafanzeige wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholkonsums zu.

Unfallflucht in Sendelbach

An einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten silbernen Lkw Peugeot wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Anhand des Schadensbildes geschah dies offensichtlich beim Vorbeifahren eines bislang unbekannten Fahrzeuges. Das Verursacherfahrzeug muss aufgrund der Anstoßhöhe am Lkw Peugeot ebenfalls etwas höher gewesen sein. Der Sachschaden am Lkw Peugeot beläuft sich auf ca. 1500,- Euro.

Die Polizeiinspektion Lohr am Main sucht diesbezüglich nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 09352/8741-0.

vd/Polizei Lohr