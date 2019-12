Betrunkener Rollerfahrer stürzt an Hanauer Straße in Aschaffenburg

Am Freitagabend, gegen 19 Uhr, fuhr ein 33-Jähriger mit seinem Roller über die Ebertbrücke und überholte dort mehrere Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit. An der Kreuzung zur Hanauer Straße stürzte er. Anschließend verließ er die Unfallstelle fußläufig. Eine Streifenbesatzung konnte den Mann unweit der Unfallstelle auffinden. Er war stark alkoholisiert. Gegen ihn wird nun wegen verschiedenster Verkehrsdelikte ermittelt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der PI Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-0 zu melden.

Feueralarm in Tiefgarage Stadthalle in Aschaffenburg ausgelöst

Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen in der Tiefgarage der Stadthalle einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Um 1.02 Uhr wurde im Treppenhaus des Zugangs von der Stadtbibliothek aus, missbräuchlich der Notrufknopf der Brandmeldeanlage betätigt und so der Feueralarm ausgelöst. Der Notrufknopf ist durch eine kleine Scheibe gesichert, welche zuvor eingeschlagen wurde.

Die Feuerwehr Aschaffenburg war mit einem Löschzug vor Ort. Ermittlungen zu den Verursachern des Fehlalarms werden durch die PI Aschaffenburg geführt.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg