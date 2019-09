Betrunkener Rollerfahrer bei Freudenberg gestürzt - im Gebüsch versteckt

Der Rollerfahrer war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und kam anschließend in der Wiese neben der Fahrbahn zu Fall. Als er mitbekam, dass die Polizei gerufen wurde, flüchtete er Richtung Main und versteckte sich in den Büschen. Die eingesetzte Streife des Polizeireviers Wertheim entdeckte den 51-jährigen Fahrer nach einigen Minuten Suche in einem Gebüsch. Der Mann war glücklicherweise unverletzt, hatte aber deutlich dem Alkohol zugesprochen. Ein Alcotest ergab mehr als 1,2 Promille. Der Rollerfahrer musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben.

Polizei Heilbronn für Main-Tauber/mkl