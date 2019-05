Betrunkener Reisender randaliert im ICE

Der Zugchef hatte kurz vor Ankunft in Frankfurt am Main die Bundespolizei verständigt, dass ein offenbar stark betrunkener Mann im ICE gegen Türen und andere Einrichtungsgegenstände treten würde. Als der Zugchef ihn aufgefordert hätte dies zu unterlassen, hätte er auch ihn mehrfach getreten. So konnte der Mann aus Peine in Niedersachsen unmittelbar nach Ankunft im Frankfurter Hauptbahnhof am Bahnsteig festgenommen und zur Wache gebracht werden. Dort wurde bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von 2,3 Promille festgestellt. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Körperverletzung, durfte er seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen.

Bundespolizei Frankfurt