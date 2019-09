Betrunkener Radfahrer in Wörth

Gegen 21.40 Uhr wurde der 49-Jährige in der Presentstraße kontrolliert. Er stand unter Alkoholeinfluss: Ein Vortest ergab einen Wert von 1,47 mg/l. Dem Radler wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt unterbunden.

Unfallflucht

Niedernberg. Am Mittwoch gegen 14.40 Uhr kam es am Kreisverkehr in der Großostheimer Straße zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Ein Sattelzug musste an dem Kreisverkehr verkehrsbedingt warten, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf ihn auffuhr. An dem Auflieger entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Polizeiinspektion Obernburg/mm