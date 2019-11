Betrunkener Radfahrer bei Unfall in Gemünden verletzt

An der Einmündung missachte er die Vorfahrt und touchierte einen 68-jährigen Radfahrer, der vom Spitzengarten kommend die vorfahrtsberechtigte Mainuferstraße in Richtung Jägergasse befuhr. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 280 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Radfahrer Alkoholgeruch festgestellt. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,72 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den 68-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Geparktes Auto touchiert: Gemünden

Am Montagmittag touchierte die 23-jährige Fahrerin eines Kleinbusses einen in der St.-Bruno-Straße geparkten Daimler Benz. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 2.400 Euro.

Polizei Gemünden/ienc