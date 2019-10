Betrunkener Pilzesammler bei Lohr

Eine Anwohnerin aus Lohr-Sendelbach teilte telefonisch mit, dass auf einer Bank am Waldrand bei Sendelbach ein älterer Herr liegen würde, der ein Messer in seiner Hand halte. Als der Mann von den eintreffenden Polizeibeamten angesprochen wurde, stand er auf und hielt weiterhin ein aufgeklapptes Taschenmesser in seiner Hand. Es stellt sich jedoch schnell heraus, dass der Mann die Beamten damit nicht bedrohen wollte, sondern offensichtlich nur stark alkoholisiert und nach eigenen Angaben zuvor auf Pilzsuche war. Nach Aufforderung legte der Mann sein Messer weg und gab den Beamten bereitwillig Auskunft. Nach der Überprüfung wurde der 70jährige Pilzsucher aufgrund seines Zustandes an die Ehefrau übergeben.

Müllablagerung

Im Waldgebiet zwischen Steinfeld und Waldzell wurde vermutlich am 14.10.19 eine größere Menge Teppichabfall am Rande eines Waldweges abgelagert.

Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

vd/Polizei Lohr