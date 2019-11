Betrunkener Mann stiehlt fremdes Auto und versucht zu flüchten

Er hielt den Fahrer bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Autodieb war stark betrunken. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Eigenen Angaben zufolge kam er offensichtlich zu Fuß von einer Feier aus dem Nachbarort und wollte mit dem Auto „nur“ nach Hause fahren. Der 18-jährige wird wegen Pkw-Diebstahl und Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart Am späten Sonntagabend wurde ein 27-jähriger Autofahrer in der Bergstraße zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Der junge Mann war sichtlich nervös, außerdem konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Da ein Drogenschnelltest positiv verlief, musste er sich einer Blutprobe unterziehen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Der Autofahrer wird wegen Fahren unter Drogeneinfluss angezeigt.

16-Jähriger macht nächtliche „Fahrübungen“ auf einem Parkplatz

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart Am Samstagabend gegen 23.40 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Auto auf, dessen Fahrer auf einem Parkplatz in der Würzburger Straße Fahrübungen durchführte. Bei der Kontrolle wurde ein 16-jähriger Jugendlicher festgestellt, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auf dem Beifahrersitz saß die Mutter, auf dem Rücksitz der Vater des Jugendlichen. Der 16-Jährige wird wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Gegen die Mutter ergeht als Fahrzeughalterin Anzeige wegen Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Wildunfälle

Karlstadt, OT Wiesenfeld, Lkr. Main-Spessart Am späten Samstagabendbefuhr eine 57-jährige Frau die Ortsverbindungsstraße von Wiesenfeld kommend in Fahrtrichtung Massenbuch. Etwa 500 Meter vor dem Waldbeginn kreuzte ein Reh die Fahrbahn und wurde von ihrem Pkw erfasst und getötet. Am Pkw Toyota entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro.

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart In der Nacht zum Samstag befuhr ein 39-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2302. Zwischen Gemünden und Schönau lief ein Reh auf die Fahrbahn und wurde von seinem Pkw Ford erfasst. Da das Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter verständigt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart Am Freitagmorgen befuhr ein 57-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2434 von Seifriedsburg in Richtung Schönau, als ein Reh über die Fahrbahn lief. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurde das Tier auf die Gegenfahrbahn geschleudert und dort nochmals von einer 24-jährigen Autofahrerin erfasst. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Gemünden a.Main, OT Wernfeld, Lkr. Main-Spessart In der Nacht zum Samstag wurde ein Autofahrer in der Wernfelder Straße zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei wurde starker Marihuanageruch im Fahrzeug wahrgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrers wurde ein Kunststoffbeutel mit 4,2 g Marihuana aufgefunden. Zudem gab der junge Mann gab an, kurz vor Fahrtantritt einen Joint konsumiert zu haben. Nach erfolgter Blutentnahme beim Fahrer wurde ihm die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt. Der Autofahrer wird wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz und wegen Fahren unter Drogeneinwirkung angezeigt.

Nach dem Überholen ins Schleudern geraten und gegen die Leitplanke geprallt - Zeugin gesucht

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart Am Freitagabend gegen 18.10 Uhr fuhr ein 26-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2303 von Fellen kommend in Richtung Burgsinn. Vor ihm fuhr ein weiterer Pkw in gleicher Richtung, welchen er nach einer Rechtskurve überholte. Beim Wiedereinscheren kam der Pkw des 26-Jährigen ins Schleudern. Beim Versuch gegenzulenken, prallte er gegen die dortige Schutzplanke. Der Pkw Audi wurde hierbei stark beschädigt. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro, der Schaden an der Leitplanke wird auf ca. 1.000,- Euro geschätzt.

Die überholte weibliche Fahrzeugführerin fragte den Verunfallten ob alles in Ordnung sei und setzte ihre Fahrt in Richtung Burgsinn fort. Die Polizei sucht dringend diese Zeugin. Sie wird gebeten, sich bei der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, zu melden.

Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet

Gräfendorf, Lkr. Main-Spessart Am Freitag, im Zeitraum von 07.00 bis 09.00 Uhr, hatte eine 56-jährige Frau ihren Pkw Audi vor ihrem Anwesen in der Bergstraße geparkt. Bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug bemerkte sie leichte Kratzer und blaue

Fremdfarbe. Ein Verursacher hat sich bislang nicht gemeldet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Außenspiegel gingen zu Bruch

Karsbach, Lkr. Main-Spessart Am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr befuhr ein 67-jähriger Toyota-Fahrer die Staatsstraße 2434 von der B 27 kommend in Fahrtrichtung Seifriedsburg. Eine 40-jährige VW-Fahrerin befuhr gleichzeitig dieselbe schmale Straße und befand sich im Überholvorgang neben dem Toyota-Fahrer. Der Toyota-Fahrer hat den Überholvorgang offenbar gar nicht bemerkt, denn er machte vermutlich aus Unachtsamkeit einen kleinen „Schlenker“ nach links, wobei sich die Spiegel der beiden Fahrzeuge berührten und beschädigt wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000,- Euro beziffert.

