Betrunkener Fahrgast will Taxifahrt nicht zahlen und beschädigt Auto

Am Montagmorgen, um 2.15 Uhr, ging über Polizeinotruf die Meldung eines Taxifahrers ein, der Probleme mit einem Fahrgast hat, der sich von Frankfurt nach Mömlingen fahren ließ, jedoch nicht zahlungswillig war.

Der stark alkoholisierte Fahrgast zeigte sich verbal aggressiv, beleidigte und trat gegen die Türe des Taxis, sodass eine Delle am Pkw entstand. Da sich der Fahrgast auch noch im Beisein der Polizei aggressiv zeigte, wurde er in Gewahrsam genommen und musste die Nacht bei der Polizei in einer Haftzelle verbringen.

Unfallflucht in Großwallstadt

Großwallstadt, Lkr. Miltenberg Zwischen dem 4. bis zum 5. Januar, wohl in den Nachtstunden, ist ein grauer VW Passat, der in der Marienstraße geparkt war,durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Dieser entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg