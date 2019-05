Betrunkener Fahrer schrammt Verkehrsschild und fährt Leitpfosten um

Am Dienstagabend, gegen 21.40 Uhr, wurde in Wernfeld ein Autofahrer zu einer Verkehrskontrolle angehalten.

Durch ein Fahndungsersuchen von Kollegen der Polizeiinspektion Aschaffenburg war bekannt, dass der Fahrer des BMW kurz zuvor auf der Strecke von Laufach in Richtung Rechtenbach von der Fahrbahn abgekommen und hierbei zwei Leitpfosten und ein Verkehrsschild beschädigt habe. Der Unfall wurde durch einen Zeugen beobachtet, der daraufhin die Polizei verständigt hat.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 70-jährigen Fahrer fest. Da ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 1,8 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wird Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet.

Wildunfall in Gemünden

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart Am Mittwochmorgen kam es auf der Staatsstraße 2302 zu einem Wildunfall. Gegen 05.00 Uhr fuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer von Schönau in Richtung Gemünden. Hierbei erfasste er ein die Straße querendes Reh, welches getötet wurde. Am Pkw Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro.

Auffahrunfall in Karsbach - Autofahrerin leicht verletzt

Karsbach, Lkr. Main-Spessart Am Dienstagnachmittag um 16.50 Uhr befuhr eine 49-jährige Skoda-Fahrerin in Karsbach die Verlängerung „Am Steingraben“ hin zur Einmündung der Staatsstraße. Dort wollte sie nach links abbiegen. Ein hinter ihr befindlicher gleichaltriger Fahrer eines Pkw Audi erkannte zu spät, dass die Skoda-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf. Die 49-Jährige wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand minimaler Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 150,- Euro.

Burgsinn: Beim Ausparken Auto übersehen

Burgsinn. Am Dienstag gegen 13.45 Uhr parkte eine 36-jährige Autofahrerin auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Unterreith aus. Dabei übersah sie einen dahinter stehenden Kleintransporter und stieß mit dem Heck ihres Pkw Ford gegen die Fahrerseite des Transporters. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 4000,- Euro.

Wiederholt ohne Führerschein Auto gefahren

Gemünden. Am Dienstag gegen 15.14 Uhr fiel den Beamten im fließenden Verkehr ein auf der Bahnhofstraße fahrender Autofahrer auf, welcher zurzeit keinen Führerschein besitzt und auch schon zweimal wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt wurde. Das Fahrzeug wurde gestoppt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den 68-jährigen Fahrer erfolgt erneut Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Nach Unfall in Gemünden - Rollerfahrer leicht verletzt

Gemünden-Langenprozelten, Lkr. Main-Spessart Am Dienstag gegen 12.25 Uhr bog ein 84-jähriger Autofahrer aus der unteren Einfahrt des Parkplatzes Tegut/Möbel Berta in die Würzburger Straße nach links ein.

Gleichzeitig fuhr auf der Würzburger Straße Richtung Langenprozelten ein 61-jähriger Rollerfahrer. Dieser musste wegen des einbiegenden Pkw auf der regennassen Fahrbahn abbremsen. Er stürzte mit seinem Roller und zog sich Schürfwunden und Prellungen zu. Zu einem Zusammenstoß war es jedoch nicht gekommen. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro. Der Bauhof wurde zur Abbindung der ausgelaufenen Betriebsstoffe verständigt.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden