Betrunkener Einbrecher sucht Schlafplatz

Beim Eintreffen mehrerer Streifenbesatzungen konnte eine Person im Vorraum, unter Blumenkästen liegend, von außen eingesehen werden. Mit Hilfe des Marktleiters wurden die Räumlichkeiten betreten und der 29-Jährige überprüft. Dieser verhielt sich kooperativ. Er hatte offensichtlich die äußere Schiebetür gewaltsam geöffnet, um in das Objekt zu gelangen. Hierbei richtete er einen Sachschaden von 1.000 Euro an. Der erheblich unter Alkoholeinfluss stehende Mann aus dem Ruhrgebiet (über 2,5 Promille!) wurde erkennungsdienstlich behandelt und anschließend in Sicherheitsgewahrsam genommen.

Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag beobachtete ein Zeuge den Fahrer eines Lkw, welcher sich auf der BAB von Frankfurt in Richtung Würzburg bewegte. Er kam mit dem Lkw Citroen mehrfach ins Schlingern, fuhr auf andere Fahrzeuge dicht auf und benötigte auch den Seitenstreifen der Fahrbahn. Die alarmierte Polizeistreife konnte das Fahrzeug an einer Tankstelle in der Hanauer Straße anhalten und den 31-jährigen Fahrer überprüfen. Er war sichtlich alkoholisiert, im Citroen lagen mehrere Flaschen mit hochprozentigem Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von weit über 1,1 Promille. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet und von einem Arzt entnommen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Führerschein zum Zwecke der Einziehung sichergestellt.

Fahren ohne Versicherung

Am Sonntag, um 12:45 Uhr, entdeckte eine Polizeistreife an einer Fußgängerampel in der Goldbacher Straße einen elektronisch betriebenen Roller samt Fahrer. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug über keine Versicherungsplakette verfügte. Der Fahrer, ein 33-Jähriger muss sich nun wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Fahrzeug beschädigt

Heigenbrücken. In der Zeit von Samstag, 11:30 Uhr bis Sonntag, 13 Uhr wurde in der Frühlingstraße ein weißer Ford Fiesta von einem unbekannten Täter beschädigt. Dieser zerkratzte an einer Fahrzeugseite den Lack und drapierte hinter einem Reifen ein Stück Baumrinde, gespickt mit zwei Nägeln. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

