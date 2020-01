Betrunkener Ehemann wird gegen Polizei rabiat

Etwa gegen 8 Uhr informierte eine 35-jährige Frau die Polizei, dass ihr Mann stark betrunken sei und nun mit dem Auto wegfahren wollte. Beim Eintreffen der Beamten zeigte sich der Ehemann zunächst einsichtig und der Fahrzeugschlüssel wurde der Ehefrau ausgehändigt, um eine Fahrt unter Alkoholeinfluss zu verhindern.

Eine Stunde später jedoch hatte er es sich anders überlegt und war mit dem Auto weggefahren. Nachdem er von der Streifenbesatzung angetroffen und angehalten worden war zeigte sich der 45-jährige äußerst aggressiv.

Neben einer Vielzahl von Beleidigungen und Drohungen, die sich die Beamten anhören mussten wollte sich der Betrunkene auch den zwangsläufig folgenden Maßnahmen widersetzen. Dabei musste er von den Beamten zu Boden gebracht und mit Handschellen gefesselt werden. Auch gegen die folgende Blutentnahme im Krankenhaus wehrte er sich, so dass auch diese mit Zwang durchgeführt werden musste.

Aufgrund seines Verhaltens wurde die Person dann in Gewahrsam genommen und musste den restlichen Sonntag in einer Polizeizelle verbringen.

Beziehungsstreit unter Jugendlichen - 15-Jähriger schlägt zu

Lohr. Das Ende der Liebelei zwischen zwei Jugendlichen endete am Sonntagnachmittag mit Schlägen. Nachdem ein erst 15jähriger Junge die Beziehung zu seiner 17jährigen Freundin per whatsapp beendete suchte ihn diese auf, um die Hintergründe der Trennung zu erfahren. Dabei kam es dann zum Streit, bei dem der Junge dem Mädchen mehrfach ins Gesicht schlug. Die junge Dame kam in Begleitung ihrer Mutter zur Dienststelle um den Sachverhalt anzuzeigen. Neben leichteren Verletzungen ging auch die Brille des jungen Mädchens zu Bruch.

dc/Meldungen der Polizei Lohr