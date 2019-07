Betrunkener E-Bike-Fahrer bei Unfall in Lohr schwer verletzt

Ein 52-jähriger Fahrradfahrer befuhr mit seinem E-Bike die Steinfelder Straße bergab. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung übersah dieser einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Pkw und stieß mit diesem zusammen. Nach dem Aufprall stürzte der Radfahrer auf die Straße und blieb hier verletzt liegen.

Eine entgegenkommende Zeugin konnte den Sturz beobachten und leistete bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Bei dem Unfall wurde der Mann schwer verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Lohr zur stationären Behandlung verbracht.

Das E-Bike des Mannes wurde bei dem Unfall stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Am geparkten Pkw wurde die linke Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Ein Alkoholtest war bei dem betrunkenen Mann aufgrund der medizinischen Behandlung nicht möglich. Daher wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol.

Polizei Lohr/mkl