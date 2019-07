Betrunkener Dieb greift Supermarkt-Leiter an

Als der Berechtigte den Täter ansprach, schlug dieser um sich und traf ihn auf die linke Wange. Der engagierte Filialleiter überwältigte den Täter und konnte ihn anschließend in sein Büro verbringen, wo er an die alarmierte Polizeistreife übergeben wurde. Der Dieb muss sich in Kürze wegen räuberischen Diebstahls, versuchter gefährlicher und vorsätzlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten. Der Wert der Beute betrug lediglich gut fünf Euro. Bei der Sachverhaltsaufnahme konnten die Ordnungshüter feststellen, dass er einen Promillegehalt von etwa 2,5 intus hatte.

Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw

Am Dienstag, gegen 07:30 Uhr, befuhr ein 11-jähriger Schüler mit seinem Rad die Reigersbergstraße in Richtung Kochstraße und überquerte vermutlich bei Rotlicht die Würzburger Straße. Zeitgleich fuhr eine 60-Jährige mit ihrem Pkw VW vom Ostring kommend nach links auf die Würzburger Straße stadtauswärts. Trotz einer schnellen Reaktion der Autolenkerin konnte diese die Kollision zwischen ihrem Pkw und dem Rad nicht mehr verhindern. Der Bub wurde mit Verdacht auf diverse Prellungen ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 3500 Euro.

Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Auto angefahren und abgehauen

In der Zeit von 11:30 Uhr bis 15:40 Uhr wurde in der Fischergasse am Dienstag ein schwarzer Audi Q5 von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und an der linken vorderen Stoßstange beschädigt. An der Unfallstelle konnte gelblich/grünlicher Lack sichergestellt werden. Der Verursacher flüchtete und hinterließ einen Fremdschaden von circa 1000 Euro.

Verstöße gegen die 0,5-Promille-Grenze

In der Kahlgrundstraße wurde am Dienstag, gegen 21 Uhr, ein 41-Jähriger mit seinem Pkw BMW von einer Polizeistreife kontrolliert. Ein durchgeführter Test am gerichtsverwertbaren Alkomaten ergab einen Wert von 0,5 Promille. Anzeige folgt.

Am Herbigsbach wurde durch eine Polizeistreife am Dienstag gegen 22:30 Uhr der 61-jährige Fahrer eines Pkw Volvo zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei fiel den Polizeibeamten Alkoholgeruch auf. Ein freiwilliger Test am gerichtsverwertbaren Alkomaten auf der Dienststelle ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Betroffene wird in Kürze einen Bußgeldbescheid über etwa 650 Euro und zwischen einem und drei Monaten seine Fahrerlaubnis bei der Behörde hinterlegen müssen.

Trunkenheitsfahrt

Am Mittwoch gegen 2 Uhr wurde in der Seidelstraße der 53-jährige Fahrer eines Pkw Opel zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei fielen den Ordnungshütern Alkoholgeruch und verwaschene Aussprache auf. Ein durchgeführter Vortest ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,5 Promille. Deshalb wurde auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutentnahme entnommen, der Führerschein zum Zwecke des Einzuges sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden.

Kinderrad gestohlen

In der Zeit von Montag, 20 Uhr bis Dienstag, 07:45 Uhr verschwand aus dem Hof eines Mehrfamilienhauses in der Glattbacher Straße ein mit Faltschloss gesichertes Kinderfahrrad der Marke Bocas im Zeitwert von 200 Euro.

Trekking-Rad verschwunden

Am Montag, zwischen14 Uhr und 20 Uhr, ließ ein unliebsamer Zeitgenosse in der Glattbacher Straße ein verschlossen abgestelltes Herrenrad der Marke Winora, silber/schwarz, im Zeitwert von 200 Euro mitgehen.

Weidezaungeräte gestohlen

Von einer Pferdekoppel in der Bollenwaldstraße im Stadtteil Obernau verschwanden in der Zeit von Montag, 20 Uhr bis Dienstag, 17:30 Uhr zwei Sicherungsgeräte für etwa 200 Euro.

Leichtsinnig und unerlaubt Feuer gemacht

Nach einer telefonischen Mitteilung konnte eine Polizeistreife am Dienstag, gegen 23 Uhr, in der Liebezeitstraße zwei 25- und 30-jährige Männer antreffen, welche zuvor Zeitungen in unmittelbarer Nähe zu trockenem Gras und Pflanzen angezündet hatten. Diese Unvorsichtigkeit wird angesichts der Gefährlichkeit dieses Handelns bei dem derzeit trockenen Wetter mit einer Anzeige geahndet.

Schneller Fahndungserfolg

Am Mittwochmorgen, gegen 02:30 Uhr, belästigte eine Personengruppe von etwa acht jungen Männern zwei 18-Jährige und ließen hierbei einen Rucksack mitgehen. Die Täter flüchteten über den Main in Richtung Schlotfegergrund. Die alarmierten Polizeistreifen konnten die Personengruppe kurze Zeit später in der Hanauer Straße entdecken und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei flüchtete ein 21-Jähriger, hatte jedoch die Sportlichkeit der Ordnungshüter unterschätzt und wurde eingeholt und festgenommen. Bei der Durchsuchung der Gruppe konnten bei zwei Tätern, dem 21-Jährigen und einem 22-Jährigen, Teile der Diebesbeute aufgefunden und sichergestellt werden. Die polizeibekannten jungen Männer erhalten eine Anzeige und müssen sich in Kürze vor Gericht für den Diebstahl verantworten.

Trunkenheitsfahrt

Johannesberg: Am Dienstag, gegen 20 Uhr, wurde in der Hörsteiner Straße die 41-jährige Fahrerin eines schwarzen BMW von einer Polizeistreife beobachtet. Sie fiel durch deutliche Fahrfehler auf. Bei der Kontrolle und dem Alkotest schlug ein Wert von über 2,5 Promille zu Buche. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, das Auto verkehrssicher abgestellt. Auf der Dienststelle erfolgte eine Blutentnahme durch einen Arzt und die Sicherstellung des Führerscheins.

Fahrradsturz

Dammbach: Am Dienstagabend, gegen 21 Uhr, stürzte ein 12-jähriger Schüler alleinbeteiligt im Hohlweg von seinem Fahrrad und musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Aschaffenburg verbracht werden.

Drogenfahrt

Bessenbach: Am Mittwoch, um kurz vor 1 Uhr, wurde auf der Staatsstraße 2312 vor dem Ortsteil Straßbessenbach ein 17-jähriger Schüler mit seinem Mofa kontrolliert. Den Beamten fielen sein schwankender Gang, glasige Augen und deutlich verwaschene Aussprache auf. Es verhärtete sich der Genuss von berauschenden Mitteln, deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet, welche von einem Arzt auf der Dienststelle entnommen wurde. Anschließend wurde der Schüler an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Zuvor konnte die Polizeistreife im Helmfach des Fahrzeugs noch ein unerlaubtes Springmesser auffinden, welches gegen Bescheinigung sichergestellt wurde.

Damenfahrrad verschwunden

Kleinostheim: Am Dienstag zwischen 15:15 Uhr und 15:45 Uhr verschwand vor der Haustüre eines Hauses in der Maria-Probst-Straße ein schwarzes Rad der Marke Peugeot im Zeitwert von circa 150 Euro.

